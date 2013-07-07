В Уральске отметили День Астаны

6 июля в центре города прошел праздник, посвященный 15-летию столицы Казахстана. На открытой летней сцене близ здания областного казахского драматического театра звучали песни об Астане и родном крае. Праздничный концерт открыл оркестр народных инструментов имени Даулеткерея Западно-казахстанской областной филармонии. Не остались в стороне и эстрадно-хореографические ансамбли «Ак Жайык» и «Назерке». Девушки развлекали собравшихся зрителей народными танцами. Впервые на сцене горожане увидели выступление студенческого квинтета «Ак кеме», что в переводе означает «Белый корабль».