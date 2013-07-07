В ЮКО электронные чипы водительских удостоверений не выполняют своих функций. Масштабное нарушение со стороны ДВД области выявила прокуратура. Как известно, электронные чипы в правах, которые начали выдаваться с 2005 года, содержат информацию о водителе, транспортном средстве, техосмотре и «послужной список» всех нарушений с датами совершений, видами взысканий, неоплаченными штрафами и так далее. На изготовление новых электронных удостоверений в области в прошлом году было выделено 90 млн тенге, а в нынешнем — 103 млн тенге. Как установила прокуратура, благодаря ДВД все эти деньги были потрачены впустую. Ни одна автоматизированная информационно-поисковая система ЮКО не работает. По этой причине в области фиксируют крайне мало наказаний за систематическое нарушение правил дорожного движения. В прошлом году таких водителей было всего 12, а в нынешнем — один. Как утверждают в прокуратуре, из-за отсутствия базы данных в ЮКО нет возможности наказывать злостных нарушителей. auto.mail.ru