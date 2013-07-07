Фото auto.mail.ru Фото auto.mail.ru Компания «АЗИЯ АВТО» опубликовала фотографию первых казахстанских KIA Carens на странице в социальной сети. Новинка была продемонстрирована осенью прошлого года на автосалоне в Париже. Компактвен построен на платформе Kia cee’d последнего поколения. Казахстанцам предложат всего один двигатель, бензиновый 16-клапанный агрегат мощностью 150 л.с. и 194 Н·м крутящего момента. Трансмиссия — механика или автомат. Автомобиль будет доступен в пяти- и семиместном исполнении. Стоимость от 3,6 млн тенге за 5-местное авто в «базе» до 4,6 млн за 7-местный Carens в комплектации «Premium». auto.mail.ru