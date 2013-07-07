Примерное давление газоводяного фонтана составило 35-40атмосфер. Причиной выброса стало раскрепление калибратора между двумя скалками утяжеленных бурильных труб. На месте аварии сразу же был создан штаб по ликвидации газоводяного фонтана, разработан план аварийно-восстановительных работ. По состоянию на 6 июля проведен анализ газовоздушной смеси, выбрасываемой из скважины - 90% сопутствующих газов, в том числе 10% метана, 10 % воды. Жертв и пострадавших нет. В ликвидации ЧС задействованы: ФА ВПФО «Ак Берен» 13 человек личного состава, 2 единицы техники; АО «Матен Петролиум» и ТОО «НИА Дриллинг» 15 человек, 5 единиц техники; ДЧС Атырауской области 2 человека, 1 единица техники. Всего - 30 человек личного состава с применением 8 единиц техники.