Иллюстративное фото с сайта academic.ru Иллюстративное фото с сайта academic.ru Водитель «Mercedes-Benz» не справился с управлением и вылетел из салона, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу ДЧС области. - 28-летний житель Атырауской области не справился с управлением своего автомобиля и вылетел из салона через окно. При аварии он получил многочисленные травмы, от которых скончался на месте, - рассказала руководитель пресс-службы ДВД Атырауской области Гульназира МУХТАРОВА. По ее словам, ДТП произошло на трассе Доссор-Кульсары, в 30 километрах от поселка Доссор. Водитель «Mercedes-Benz» находился в машине один, пассажиров не было.