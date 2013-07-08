ФОТО : Наталья Потапова ФОТО : Наталья Потапова Дионисий приехал в Риддер недавно. Когда закончилась сессия в алматинской духовной семинарии, студент пастырского отделения отправился в горняцкий город, сообщает корреспондент YK-news.kz. Как говорит сам Дионисий, "решил и каникулы провести, и попрактиковаться в богослужении, поалтарничать". Дионисий приехал в Риддер недавно. Когда закончилась сессия в алматинской духовной семинарии, студент пастырского отделения отправился в горняцкий город. Как говорит сам Дионисий, "решил и каникулы провести, и попрактиковаться в богослужении, поалтарничать". Сначала на послушника удивленно поглядывали многие прихожане, а потом привыкли к тому, что в Свято-Никольском храме служит... чернокожий христианин. 28-летний Дионисий получил библейское имя при крещении. Раньше его звали Дэвис. Несмотря на необычные для наших краев имя и внешность, парень самый что ни на есть обычный казахстанец. Кореец по маме и эфиоп по папе, Дэвис родился в Ташкенте. Когда мальчику исполнилось три года, семья переехала в Караганду, где ему и пришлось пережить трудности подросткового возраста, переосмыслить всю свою только начавшуюся жизнь. – В пятнадцать лет я начал анализировать происходящее в жизни и пришел к выводу, что мне нужен какой-то идеал, на который буду равняться, - рассказывает Дионисий. - Я пришел в храм, побеседовал со священником и решил креститься. Дэвис-Дионисий нашел в религии мощную духовную поддержку. Со временем она стала смыслом жизни парня. В какой-то момент молодой человек понял, что готов посвятить всю дальнейшую судьбу служению богу. – Я решил окончательно связать свою жизнь со священством, - говорит Дионисий. - Сейчас учусь в семинарии. Если Господь попустит, стану священником. К любопытным взглядам парень привык, на них не обижается. Понимает, что темнокожий служитель в храме для православных прихожан редкость. – Люди реагируют по-разному. Конечно же, бывают какие-то вопросы, - улыбается Дионисий. - Я к этому привык. Спрашивают - просто отвечаю. И все. Наталья Потапова