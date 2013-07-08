Фото 24.kz Фото 24.kz Единственный казахстанец, который совершил одиночное кругосветное путешествие, собирается снова бороздить моря и океаны.  Житель Актау Леонид Иванов уже пять лет на собственные средства строит яхту. На борту судна есть все необходимое для выживания в открытом море. Первая кругосветка Леонида Иванова в 28 тысяч миль прошла по экватору и длилась 2,5 года. Вторая, как планирует моряк-экстремал, займет у него около года. Попробовать свои силы Леонид Иванов хочет в южных широтах, близ самой Антарктиды. Леонид ИВАНОВ, яхтсмен: - Надо попробовать себя, могу или не могу?! Только за этим и, естественно, мир посмотреть. Там ветра хорошие, стоять не будешь, без парусов будешь лететь. Это уже третья лодка, которую сделал своими руками Леонид Иванов. Осталось только ошкурить, покрасить и можно спускать на воду. Бывший электромеханик, а ныне пенсионер Иванов, по самым скромным подсчетам потратил уже более 100 тысяч долларов на новое судно. Лодка называется «Бой». 10 метров в длину, 3 метра в ширину, осталось только двигатель в 15 лошадиных сил установить и можно отправляться в путешествие. На яхте будет все, чтобы скрасить одиночное плавание: мини-библиотека, камбуз, гальюн и даже русская баня. Леонид ИВАНОВ, яхтсмен: - Теперь хочу в более комфортных условиях жить. Построил себе парилку, чтобы пропотеть. Нет ничего лучше русской бани, для одного человека достаточно и прогреться можно хорошо. 64-летний житель Актау в мыслях уже проложил свой маршрут: Каспий, Астрахань, Волга, Азов, Черное море и дальше в Атлантический океан через Гибралтар, а впереди Индийский и Тихий океаны. Алексей ОСЬКИН, яхтсмен: - Меридиан он пересек, кругосветка зафиксирована. Я ожидал увидеть человека сломленного. А он приехал и стал строить новую яхту. Надо отдать ему должное. Иногда задумываешься о том, что полжизни уже прошло, а смотришь на него, который на 20 лет старше, и говорит, что все только начинается. Мореход Иванов не только строит лодку на свои деньги. Наблюдения, записанные в судовой журнал, стали основой его книги о первой кругосветке. Теперь книгой «Мои три океана» зачитываются все яхтсмены Актау. Авторы: Тамара Степанова, Саламат Бекбаев, Актау, 24 KZ. 24.kz