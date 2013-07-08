фото с сайта www.belfamily.by фото с сайта www.belfamily.by По данным пресс-службы финансовой полиции по ЗКО, на руководителя ГУ «Западно-Казахстанская областная территориальная инспекция Комитета ветеринарного контроля и надзора» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 176 УК РК - «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества. Начальник ветконтроля подозревается в том, что с целью хищения вверенных бюджетных денежных средств с ноября прошлого года по май нынешнего издавал приказы о командировании себя и других работников ГУ в различные районы области, а также утверждал авансовые отчеты по командировочным расходам. Между тем, как сообщается на сайте ведомства, фактически никто никуда не выезжал. В результате своих мошеннических действий руководителем ветеринарного контроля причинен ущерб государству в размере 470 тысяч тенге.