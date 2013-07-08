Фото 24.kz Фото 24.kz Впервые в Караганде прошла выставка детского экспериментального творчества. Юные художники задумываются не только над тем, что нарисовать, но и как необычно свою картину оформить. Каждая детская работа - произведение искусства, начиная от изображения и заканчивая рамой. Здесь фантазия безграничная. В ход идет все: ракушки, цветы и еловые шишки. Оригинальную технику дети черпают из скрапбукинга и кардмейкинга - декоративного оформления фотоальбомов и изготовления подарочных открыток. София РЫЖКОВА: - Это картон. Сначала мы наклеили на него саму картину, потом обклеили вот этой пленкой. Это обычный пенопласт. Мы взяли кору, приклеили ее, пофантазировали. Пофантазировали и получилась «Зимняя сказка». А это еще одна картина Софии, которая называется «До свидания». Она выполнена в технике «акварельная живопись». Идею сюжета навеяла прочитанная книга «Алые паруса». Девочка посещает изостудию всего несколько месяцев, однако талант налицо. В детских работах преобладают или нежные пастельные тона, или яркие жизнеутверждающие краски. Картины выполнены гуашью, маслом и даже гелиевыми ручками. Евгения ШУЛЬЦ, руководитель изостудии: - Использовали картины маслом с применением рельефной живописи. Здесь есть коллажи, батик и много чего интересного, что могут сделать дети своими руками. Всего на выставке экспериментального детского творчества представлено более 80 работ. Их авторы не учатся в художественных школах, а просто посещают изобразительные студии. Возраст юных новаторов от 3 до 18 лет. Все художники, пришедшие на выставку, были отмечены грамотами. Авторы: Марина Золотарева, Василий Савкин, Сайлау Игликов, Караганда, 24 KZ. 24.kz