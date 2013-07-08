Фото 24.KZ Фото 24.KZ Развитию туризма Айыртауского района Северо-Казахстанской области мешает плохая инфраструктура. Дороги к исторически важным местам разбиты настолько, что туристы не отваживаются туда ездить. Особенно проблемные направления - на озеро Шалкар и в музей-усадьбу бабушки Шокана Уалиханова Айганым. Усадьба бабушки Шокана Уалиханова находится в урочище Сырымбет. Памятник архитектуры республиканского значения построен для вдовы хана Уали Айганым по указу императора Александра I. После революции усадьба была разрушена, но в 1993 году вновь восстановлена на старом фундаменте. Сегодня это уникальный музей, напоминающий русское дворянское поместье XIX века. Дом, где провел детство маленький Шокан, переживает обновление. Из республиканского бюджета по программе «Культурное наследие» выделены средства на ремонт крыши дома с гостиной, школы, мечети, бани, построена мельница. У ценителей старины и туристов музей всегда вызывает неизменный интерес. Уалихан КУЛБАЕВ, директор историко-этнографического музея имени Ш.Уалиханова: - Благодаря государству, республиканскому бюджету, этот музей выстроен. В течение четырех лет провели ремонтно-реставрационные работы. Это может стать Меккой для туристов. Здесь и природа, и история, два музея, есть, что показать и чем гордиться. Но оценить прекрасное урочище и уникальный памятник истории могут не все. Из-за разбитых дорог сюда довольно трудно добраться. Не лучше дорожное покрытие и на озеро Шалкар. В акимате района эту проблему знают. Но только с этого сезона начаты активные работы на дорогах курортного региона. Из республиканского и областного бюджетов впервые выделено 600 миллионов тенге. Самат ДАИРОВ, и.о. начальника отдела ЖКХ Айыртауского района: - На областные и районные дороги выделена общая сумма - 5 млрд. тенге. Из них 618 млн. тенге - на район, это очень большие деньги. Начинаем восстанавливать инфраструктуру, чтобы был поток туристов. Пора дороги делать. Эти деньги выделены только на текущий ямочный ремонт дорог. Капитальное обновление дорожных полотен ожидается лишь через два-три года. Возможно, тогда туристы получат полный доступ к красотам местных достопримечательностей и смогут оценить их по достоинству. Авторы: Сауле Кусаинова, Анатолий Поляный, Азат Аитов, Северо-Казахстанская область, 24 KZ. 24.KZ