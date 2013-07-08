Фото 24.kz Фото 24.kz Новый подход к внедрению дуальной системы обучения предлагают молодые новаторы из Павлодара. Их компания разрабатывает интерактивные 3D технологии. Уже сейчас инновационные проекты обучения рабочим специальностям имеют многие предприятия и колледжи региона. Компания креативных IT-разработчиков была создана чуть больше года назад. Практически сразу новые идеи в области современных технологий нашли своего потребителя. Илья МУХОРТОВ, директор компании: - Компания была создана из группы единомышленников. Идея родилась несколько лет назад, именно, создание виртуального обучения и внедрение интерактивных систем подготовки. Компьютерные модули, разработанные компанией, не имеют аналогов в Казахстане. Они переносят учащихся в смоделированные цеха предприятия. Таким образом, можно научиться обслуживать сложнейшие агрегаты. У современного сварочного тренажёра, масса преимуществ: отсутствие затратного материала, транспортабельность, не травмоопасность. Он выдаёт советы, рекомендации, выставляет оценки. По словам разработчиков модуля, буквально через три месяца любой человек может овладеть азами сварки. Посетили компанию и депутаты Мажилиса Парламента. Те проекты, которые представили народным избранникам молодые разработчики, получили положительную оценку. Для реализации в стране программы форсированного индустриально-инновационного развития необходимы квалифицированные кадры. Ускоренные методы развития, предлагаемые компанией, смогли бы увеличить количество желающих работать в технических специальностях. Серикжан КАНАЕВ, депутат Мажилиса Парламента РК: - Австрийская сторона готова нам передать ряд технологий по ускоренному обучению. Я думаю, мы договорились с ребятами из данной компании, что они приедут к нам в Астану. Мы их постараемся свести, чтобы переняли опыт у австрийцев для того, чтобы быстрее шла хорошая подготовка кадров. Сейчас современные тренажёры востребованы на рынке. Креативные идеи не должны ограничиваться одной областью, так считают депутаты. Виртуальная реальность получит поддержку со стороны государства, а в дальнейшем, и госзаказ на изготовление. Авторы: Александр Смирнов, Арман Якубов, Алексей Омельницкий, Павлодар 24 KZ. 24.kz