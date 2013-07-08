Фото 24.kz Фото 24.kz Колумбийская полиция отправила на Родину в Италию одного из самых крупных торговцев кокаином в мире и одного из «крестных отцов» итальянской мафии. Роберто Паннунци арестовали в торговом центре в столице Колумбии. При нем были фальшивые документы. Операцию по захвату преступника полицейские проводили с американской службой по борьбе с наркоторговлей. Роберто Панунци неоднократно удавалось бежать из-под ареста. Крестный отец ускользал от приставленной к нему охраны в 1999 и в 2010 годах. Как сообщил прокурор, и в этот раз при задержании наркоторговец притворился больным. Скорее всего, он надеялся, что его поместят в больницу, откуда проще сбежать. Хосе Роберто ЛЕОН РИАНО, генерал полиции Колумбии: - Совместно с усилиями полиции США нам удалось задержать опасного преступника. Роберто Панунци считается итальянским Пабло Эскобаром. По согласованию с министерством иностранных дел Колумбии, мы приступили к немедленной депортации этого преступника в Италию. 24.kz