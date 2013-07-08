Фото 24.kz Фото 24.kz В Непале празднуют день рождения Далай-Ламы. Ему исполнилось 78 лет. Многие государственные учреждения устроили большое торжество. Сам духовный лидер Тибета по случаю выступил с речью и призвал к любви, состраданию и миру во всем мире. По его словам, смысл джихада как священной войны заключается в борьбе с негативными эмоциями. Далай-лама XIV появился на свет 6 июля 1935 года в тибетской деревне Такцер. После изгнания властями с 1959 года он живет в Индии. 24.kz