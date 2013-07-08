Суд в Пекине в понедельник приговорил бывшего министра железных дорог КНР Лю Чжицзюня, признанного виновным в получении взяток и злоупотреблении служебным положением, к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года, передает «Синьхуа». Помимо смертной казни, суд также приговорил экс-чиновника к 10 годам заключения за злоупотребление полномочиями и санкционировал конфискацию всего личного имущества экс-министра. В Китае смертный приговор с отсрочкой, как правило, заменяется пожизненным заключением, отмечает агентство AFP. Согласно законодательству Китая, смертный приговор может быть вынесен за получение взяток, сумма которых превышает 100 000 юаней. Лю Чжицзюнь, которого называли «отцом» китайской высокоскоростной железнодорожной сети, занимал пост министра железных дорог с 2003 по 2011 год, когда его отправили в отставку. Следствие заявило, что экс-министр брал деньги в обмен на помощь в трудоустройстве и карьерном продвижении. Согласно обвинению, действия чиновника нанесли «колоссальные убытки государственному имуществу и нарушили права и интересы государства и народа». Лю Чжицзюня подозревали в получении взяток в общей сложности в размере 800 млн юаней ($130 млн). Суд признал его виновным в получении 64,6 млн юаней. Высокоскоростная железная дорога является одним из приоритетных проектов руководства Китая. На ее развитие в последние годы были выделены сотни миллиардов долларов. Власти Китая также провозгласили своим приоритетом борьбу с коррупцией. За последние годы были вынесены приговоры десяткам чиновникам-взяточникам. Самым резонансным стало дело бывшего партийного лидера города Чунцин и некогда самого влиятельного политика страны Бо Силая, которого также обвинили во взятках и злоупотреблении властью. forbes.ru