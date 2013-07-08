Фото armsofwar.ru
Президент США Барак Обама может не приехать на саммит G20 в России в сентябре из-за пребывания бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена в аэропорту «Шереметьево». Вашингтон не исключает и то, что вместо президента Россию посетит вице-президент Джон Байден. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Госдепе.
Источник издания заявил, что информация о возможности отмены визита Обамы передана руководству Кремля по дипломатическим каналам, однако в Кремле газете сообщили, что такой информации не поступало. «Мы находимся в постоянном контакте с нашими коллегами, стараясь сделать встречу максимально наполненной», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Ситуация кристально прозрачная: вины России в том, что Сноуден не может покинуть транзитную зону, нет», — добавил он. В это время другой источник газеты, близкий к Кремлю заявил, что «на фоне заявлений Путина об условиях выдачи Сноудену политического убежища предъявление ультиматума сильно усложнило бы отношения двух стран, и не по вине России».
На прошлой неделе 5 июля газета The New York Times писала о том, что Обама вряд ли приедет в Москву, если Сноуден все еще будет находиться в «Шереметьево». А 4 июля президент России Владимир Путин направил Обаме телеграмму с поздравлением с днем независимости США и подтверждением того, что рассчитывает встретиться с ним в двустороннем формате перед саммитом G20 в Санкт-Петербурге. О том, что Путин и Обама договорились об этой встрече, в апреле сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Ушаков также сообщил, что секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ближайшее время привезет в Вашингтон ответ Путина на послание его американского коллеги. Об этом Путин проинформировал Обаму в ходе телефонного разговора.
Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков заявил газете, что Сноуден «прилетел в Москву по собственной инициативе». Он также пояснил, что у российской стороны нет повода для выдачи беглеца и что Россия «не несет ответственности за ситуацию вокруг Сноудена». В то же время он согласился с тем, что пребывание бывшего агента ЦРУ в России создает напряженность в и без того непростых отношениях Кремля и Белого дома. «Конечно, было бы лучше, если бы она разрешилась до визита Обамы в Москву,— заявил он. «И судя по тому, как развиваются события, так оно и будет», — заключил Пушков.
Представитель Совета национальной безопасности США Бернадетт Михан, впрочем, заверила газету, что «в сентябре Барак Обама намерен посетить Россию». Однако осталось не ясно, посетит ли Обама в таком случает только G20 или еще и встретится с Путиным.
Эдвард Сноуден стал известен всему миру в начале июня, когда сообщил СМИ о программе Prism, в рамках которой спецслужбы США следили за пользователями в интернете. Сноуден находится в транзитной зоне «Шереметьево» с 23 июня. Сноуден не может купить билет ни на один рейс из-за аннулированного паспорта. Он направил прошения о предоставлении политического убежища более чем в 20 стран. В конце прошлой недели власти трех государств — Венесуэлы, Боливии и Никарагуа — завили, что готовы принять его. Сноуден просил убежища и в России, но после ультиматума президента Владимира Путина, потребовавшего, чтобы беглец перестал заниматься антиамериканской деятельностью, бывший сотрудник ЦРУ передумал.
Саммит G20 пройдет 5-6 сентября в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Участниками саммита станут Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Европейский Союз, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Республика Корея, Япония.
forbes.ru