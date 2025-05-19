Орталық Шаған өзенінің жағасында орналасқан. Оның аумағы бес гектар жерді құрайды. Сонау 70 жылдары облыс орталығында жас натуралисттер станциясы болып құрылған. Ал, 2008 жылдан бастап мекеменің атауы өзгеріп, облыстық экологиялық-биологиялық орталық деген атауға ие болды.
Мекеме үш бағытта жұмыс істейді.Мамандар жануарлар әлемі, өсімдіктер әлемі және экология бағытында тер төгеді. Мақсаты – балаларға қосымша білім беру. Оқушылар табиғат аясында тыныстап, игі істер жасап, тәжірибе жинақтайды. Орталықтың үйірмелеріне қала мектептерінде оқитын 500-ден астам оқушы қатысады. Үйірме тәрбиленушілерінің жетістіктері көп. Олар түрлі бағытта ғылыми жоба қорғап, егіз жүз мың, миллион тенгелік гранттарды иеленген.
Орталықта 36 адам жұмыс істейді. Оның он бірі - педагог. Мамандар өсімдіктерге күтім жасап, жануарларға қарап, келушілерге қолайлы жағдай туғызады.
Экзотикалық және жыртқыш аң-құсты күтіп-баптау ерекше дайындық қажет. Орталықта жыртқыштар, тұяқтылар, бауырымен жорғалаушылар, кеміргіштер және өзге де сирек кездесетін құстар мен аңдар мекендейді.
