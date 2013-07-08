Фото spbdnevnik.ru Фото spbdnevnik.ru Даниэла Пеллегрини, известного как MC Daleste, застрелили в одном из залов города Кампинас в штате Сан-Паулу Бразильский певец и музыкант Даниэл Пеллегрини, известный как MC Daleste, был застрелен прямо во время своего выступления в одном из концертных залов города Кампинас в штате Сан-Паулу, сообщает The Rio Times. Правоохранители города уже начали расследование трагедии. Полицейские заявили, что большую помощь в выяснении обстоятельств дела может оказать видеозапись момента убийства, размещенная в Интернете. На видео видно, как Пеллегрини обращается к залу, и как раз в этот момент раздается выстрел. MC Daleste пел в стиле «фанк» и пользовался большой популярностью среди местной молодежи. bfm.ru