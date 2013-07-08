Иллюстративное фото с сайта www.business-gazeta.ru Иллюстративное фото с сайта www.business-gazeta.ru ДТП произошло минувшей ночью. В нескольких километрах от Атырау водитель «Газели» пытался пересечь железнодорожный путь, в неприспособленном для этого месте. В результате произошло столкновение с проходящим составом «Алматы-Атырау, сообщила руководитель пресс-службы ДВД Атырауской области Гульназнира МУХТАРОВА. К счастью, никто из пассажиров не пострадал. Пассажирский состав около часа простоял на путях, затем продолжил движение. - При выяснений всех обстоятельств ДТП дознавателям сообщили, что водитель «Газели» был в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас ведется следствие, - сказала Гульназира МУХТАРОВА.