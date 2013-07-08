Фото auto.mail.ru Фото auto.mail.ru Женщины чаще мужчин переплачивают за ремонт автомобиля, зато гораздо легче получают скидки. К такому выводу пришли американские ученые из Северо-западного университета (штат Иллинойс). Эксперты провели эксперимент, во время которого испытуемые должны были обзвонить несколько сервисных станций и узнать стоимость замены радиатора на Toyota Camry 2003 года выпуска. О том, сколько всего человек приняло участие в исследовании, не сообщается, однако известно, что участники эксперимента были разделены на три группы, а также по половому признаку. Первой группе ученые честно сообщили рыночную цену на данную услугу в США (365 долларов), другой группе специально сказали, что замена обойдется минимум в 510 долларов, а третья группа была не в курсе стоимости ремонта. Выяснилось, что женщинам, которые не знали о существующих ставках на ремонт, чаще озвучивали завышенные цены, в отличие от мужчин, которым выставляли одинаковую стоимость независимо от того, были ли они в курсе существующих тарифов или нет. В качестве контрольной выступала вторая группа, которая специально упоминала в разговоре стоимость в 510 долларов. Неудивительным оказалось и то, что сервисмены весьма неохотно скидывали цену. Однако в тех случаях, когда это случалось, женщины получали скидку гораздо чаще (35% случаев), чем мужчины (лишь 25%). Гендерные исследования в автоиндустрии — не редкость. Уже сейчас в США за рулем больше женщин, чем мужчин, причем согласно последним данным, представители сильного пола во время управления автомобилем представляют большую опасность, чем женщины. auto.mail.ru