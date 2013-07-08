На территории ТОО «Альтаир» произошла трагедия

Трагедия произошла сегодня на территории базы ТОО «Альтаир» в районе часа дня. На место сразу приехали сотрудники ДЧС, департамента охраны труда и следственно-оперативной бригады УВД. Журналистов на территорию ТОО не пустили. - На рабочего упала стрела башенного крана, - рассказал порталу «Мой ГОРОД» начальник УВД г.Уральск Манарбек ГАБДУЛЛИН. - Кран грузил блоки на прицеп «КАМАЗа», рабочий в это время находился на прицепе. Как стало известно, погибший работал стропальщиком. Ему было 34 года. - На месте продолжают работать сотрудники департамента охраны труда и ДЧС, - рассказал Манарбек ГАБДУЛЛИН. - Будет назначаться ряд экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение. ТОО «Альтаир» - крупная строительная компания в ЗКО.