Иллюстративное фото с сайта veeohutus.ee Иллюстративное фото с сайта veeohutus.ee 8 июля примерно в 19.00 сотрудники областной водно-спасательной службы спасли тонущего подростка, - сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - ЧП произошло на центральном городском пляже в районе ФОК "Атырау". После того, как подросток погрузился в воду и не смог выйти на поверхность, к нему на помощь бросились сотрудники водспаса. Извлечь подростка из воды помогли водолазы, - рассказал заместитель начальника водно-спасательной службы ДЧС ЧС Самат КУМАШЕВ. Спасенному подростку была оказана первая медицинская помощь - искусственная вентиляция легких. После чего его сразу же увезли на карете "скорой помощи" в областную больницу. В настоящее время мальчик находится в реанимации.