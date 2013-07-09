Иллюстративное фото с сайта www.garantbud.com.ua Иллюстративное фото с сайта www.garantbud.com.ua По данным областного управлении предпринимательства и промышленности, в этом году в рамках Карты индустриализации планируется ввести 7 проектов на сумму 9 млрд тенге. Предполагается, что будет создано 326 рабочих мест. По планам в этом году на территории Атырауской области будут построены завод по производству гипохлорита натрия, завод по выпуску трубопроводной арматуры, производство газобетонных блоков, модернизация производства (сервисное обслуживание, ремонт и технические сопровождение наклонного бурения с применением телеметрических систем), строительство фабрики модульного домостроения, производство козьего молока и продуктов козоводства и модернизация производства по переработке нефтешлама. В следующем году по Карте индустриализации проектов будет меньше - всего пять, но сумма вложений увеличится. Все пять проектов оцениваются в 16,6 млрд тенге. С введением этих проектов будет создано 976 рабочих мест.