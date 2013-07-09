Иллюстративное фото с сайта www.apiural.ru Иллюстративное фото с сайта www.apiural.ru Сегодня в специализированном суде по уголовным делам состоялось очередное заседание по делу покушения на журналиста Лукпана АХМЕДЬЯРОВА. Судья Акгуль КАРАСАЕВА предоставила подсудимым последнее слово. - Прошу прощения у Лукпана АХМЕДЬЯРОВА, - сказал первым Асхат ТАХАМБЕТОВ. - Сегодня начался месяц Рамазан, говорят, что в этот месяц нужно у всех попросить прощения. Я верю, что суд примет справедливое решение. Прощения у журналиста попросили и Манарбек АКБУЛАТОВ и Мурсалим СУЛТАНГЕРЕЕВ. - До этого у меня никак не получалось встретиться с Лукпаном АХМЕДЬЯРОВЫМ, чтобы попросить у него прощения. - Лукпан-ага, родные, прошу у вас прощения, - сказал в своем последнем слове Алмаз БАТЫРХАИРОВ. - Свою вину признаю. Но не признаю статью 96, мы не собирались его убивать, и мы не готовились заранее к преступлению. БАТЫРХАИРОВ также просил суд о справедливом решении для него. Приговор суда будет оглашен завтра, 10 июля, в 16.30.