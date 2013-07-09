Иллюстративное фото с сайта 1tv.kz Иллюстративное фото с сайта 1tv.kz По словам председателя областной избирательной комиссии Абая ХАМЗИНА, в некоторых районах ЗКО уже началось выдвижение кандидатов на выборы акимов сельских округов. - Кандидатов выдвигают акимы районов после согласования с местным сообществом, то есть с советами ветеранов, трудовыми коллективами, - рассказал порталу «Мой ГОРОД» Абай ХАМЗИН. - Агитационная кампания начнется после 20 июля. Как оказалось, кандидату в сельские акимы для выдвижения нужны лишь удостоверение личности и его согласие баллотироваться. Напомним, выборы сельских акимов пройдут в Казахстане 9 августа. Выбирать акимов будут не все, а только депутаты районных маслихатов. Всего в ЗКО выборы пройдут в 150 сельских округах и поселках.