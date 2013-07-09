В Атырау на трейлере приехали туристы

Корреспондент портала «Мой ГОРОД» встретилась с путешественниками в минувшие выходные на казахстанско-российской границе. Французская пара направлялась в узбекский Самарканд. Семья МОРРИСОН из Франции оба пенсионеры - уже второй год путешествуют по миру. Говорят они лишь на двух языках - английском и французском, но даже языковой барьер не помешал супругам отправиться в вояж по незнакомым странам. Передвигаются супруги на собственном трейлере, который глава семьи Серж МОРРИСОН приобрел именно для этого путешествия. 64-летний мужчина сейчас на пенсии, в прошлом - он обычный электрик. Профессия жены Шонталь МОРРИСОН очень даже женская - до выхода на заслуженный отдых, а ей сейчас 62 года, она работала обычным поваром в школе. - Пенсионные выплаты, несмотря на кризис, у нас во Франции хорошие, иначе бы мы не отправились в такое далекое и сложное путешествие. В прошлом году мы побывали в Санкт-Петербурге, в этом году решили посетить Самарканд. Это один из древнейших городов мира, он привлек нас своей красотой и изысканностью. Также нам известно, что более двух тысяч лет этот город являлся ключевым пунктом на Великом шёлковом пути между Китаем и Европой, а также одним из главных центров науки средневекового Востока, - рассказывает Серж МОРРИСОН. - Сейчас мы направляемся в Атырау, там закупим побольше напитков, еды, у нас свой холодильник, затем выдвинемся в Алматы, как нам сказали, оттуда 12 часов до казахстанско-узбекской границы, из этого города мы поедем в Ташкент, затем уже попадем в Самарканд. Планируем там пробыть целый месяц, познакомиться с архитектурой города, людьми, посетим достопримечательности, - продолжает супруга Шонталь МОРРИСОН. В туристическом трейлере семьи МОРРИСОН предусмотрено все - есть и душевая кабина, кондиционер, двуспальная кровать, даже газовая плита. Над рабочим столом главы семьи расклеены фотографии внуков, которых у пары четверо. Передвигаются туристы строго по карте, которую изучили, будучи во Франции. - На обратном пути обязательно задержимся в Казахстане. Нам рассказывали, что здесь очень гостеприимный народ со своей неповторимой самобытной культурой и традициями. Мне, как повару, очень интересна кухня вашего народа, с собой во Францию увезу очень много рецептов и буду радовать казахскими блюдами своих домочадцев, - смеется Шонталь МОРРИСОН.