- Хотелось бы отметить, что генеральный директор АО «СНПС-Актобемунайгаз» во время оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления, не покидал пределы страны и находился в городе Актобе, - сообщает он. Напомним, в ряде республиканских газет появились сообщения, что "по слухам, президент нефтедобывающей компании сразу после шантажа покинул Актобе, вылетев в Китай". В ДВД также отметили, что задержанный не является сотрудником АО "СНПС-Актобемунайгаз», и никакого отношения к этой организации не имеет, соответственно он не мог заложить взрывное устройство при строительстве здания. Напомним, 20 июня в районе 10 часов 31-летний актюбинец позвонил в приемную компании с мобильного телефона, представившись «Димой», потребовал от руководства "СНПС-Актобемунайгаз" выплатить ему 500 тысяч долларов США. В случае невыполнения требований пообещал взорвать вышеуказанное здание с помощью взрывного устройства, которую он заложил еще при строительстве здания.