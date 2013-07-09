Фото http://auto.mail.ru/ Фото http://auto.mail.ru/ Глава Римско-Католической церкви Папа Римский Франциск призвал священство отказаться от дорогих автомобилей и выбирать более скромные транспортные средства. Об этом сообщает агентство Reuters. «Больно видеть священника или монахиню в автомобиле последней модели, так нельзя — заявил Папа Франицск. — Машина необходима, чтобы сделать как можно больше работы, но, пожалуйста, выбирайте более скромные транспортные средства. Если же вам нравятся модные автомобили, подумайте о том, сколько детей в мире умирает от голода». Интересно, что в конце декабря 2012 года с похожим обращением выступил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. По его словам, необходимо ездить на «бюджетных» автомобилях, которые не привлекают к себе внимания. «Не хочу вам делать рекомендации, но существуют японские и корейские машины, некоторые европейские машины, которые не уступают ни по комфорту, ни по безопасности, но марка этой машины никогда не будет фигурировать в новостях», — заявил Патриарх. Что же касается Папы Римского, то, по данным агентства ANSA, в настоящее время для поездок по городу понтифик использует Ford Focus. А о том, какие еще автомобили были в гараже глав Римско-Католической церкви вы можете узнать из нашей статьи. auto.mail.ru