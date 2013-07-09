Фото: Шамиль Жуматов Фото: Шамиль Жуматов Узбекистану предложили предъявить территориальные претензии к странам бывшего СССР, включая Россию. С таким предложением выступил некий Рустамжон Абдуллаев, представляющийся доктором экономических наук и академиком. Его статья с подробным обоснованием данной инициативы опубликована на портале 12news.uz. Автор статьи утверждает, что Узбекистан, исходя из его многовековой истории, «имеет право быть правопреемником не только СССР, но и всех узбекских государств, первое из которых российские историки ошибочно называли и называют Золотой Ордой, но носившего название Узбекистан, к территории, которого в те времена относилась и часть территории Советского Союза». Среди тех стран, на территорию которых, по мнению Абдуллаева, может и должен претендовать Узбекистан, он называет Российскую Федерацию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Туркмению. У Казахстана, в частности, как полагает автор статьи, Узбекистан должен потребовать территорию, предусматривающую выход в Каспийское море — «для того, чтобы построить там свои собственные береговые сооружения, а также грузовые и пассажирские морские терминалы». Что касается Киргизии, то Узбекистан, как заявляет Абдуллаев, якобы имеет право «предъявлять территориальные претензии на всю территорию этой республики — как правопреемник Кокандского ханства». В списке, составленном Абдуллаевым, оказались даже Украина и Армения. У первой он предложил потребовать Крым (как бывшее владение Золотой орды, именуемой автором «Узбекским государством»). Что касается Армении, то к ней, по его мнению, следует предъявить претензии за участие дашнаков (представителей радикального армянского движения «Дашнакцутюн») в разгроме Туркестанской автономии в 1918 году (дашнаки тогда помогали отрядам красноармейцев). Предъявление странам бывшего СССР указанных претензий автор статьи считает вопросом национальной безопасности Узбекистана. Рустамжон Абдуллаев, как следует из биографии на его персональном сайте, является членом Международной академии информатизации — общественной организации, в которую входят ученые и общественные деятели, «способствующие развитию информационных технологий и процессов всех отраслей хозяйства». В советские времена он работал в Нарынском райисполкоме, был также лектором по политической экономии Дома политпросвещения и Университета марксизма-ленинизма. Местный сайт Uzmetronom, комментируя публикацию Абдуллаева, выражает серьезные сомнения в адекватности автора. В то же время ресурс отмечает, что сайт 12news.uz, опубликовавший статью, является близким к бывшему сотруднику спецслужб, который ранее входил в окружение президента Узбекистана. lenta.ru