фото с сайта bigpicture.ru фото с сайта bigpicture.ru С сегодняшнего дня и до 7 августа у мусульман продлится строгий пост («ураза»), который подразумевает под собой отказ от воды, еды и интимных отношений в светлое время суток, сообщает Calend.ru. Рамадан (араб.) или Рамазан (тур.) — девятый месяц мусульманского календаря. Этот месяц является самым важным и почетным для мусульман. Как отмечается, смыслом воздержания и поста вообще является укрепление веры, духовный рост, переосмысление своего образа жизни, приоритетов. Пост для мусульман это, в первую очередь, возможность удалиться от запретного, определить для себя истинные жизненные ценности. Пост предписывается всем половозрелым мусульманам и является одним из пяти столпов Ислама. Особо отмечается, что от поста освобождаются те, кто не имеет возможности его соблюдать: пожилые люди или мусульмане, имеющие хронические заболевания. Но тогда мусульманин должен за каждый день поста накормить неимущего или оказать помощь нуждающемуся (в размере не менее той суммы, которую от тратит в день на пищу). Также от поста освобождаются те, кого Рамадан застал в пути или при других обстоятельствах не позволяющих держать пост. В этом случае пропущенные дни поста восполняются в дни следующего месяца. Завершается месяц Рамадан и пост вторым по значению мусульманским праздником Ид уль-фитр (Рамадан байрам), начинающегося с заходом солнца в последний день Рамадана и продолжающегося 1-го и 2-го числа следующего месяца Шавваль. После завершения коллективной молитвы в мечети в 1-й день месяца Шавваль мусульмане отправляются на праздничную трапезу, в ходе которой принято угощать не только родных и близких, но и соседей, знакомых (независимо от их вероисповедания). Раздача милостыни (садака) является обязательным условием празднования. today.kz