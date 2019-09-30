По словам племянницы пропавшего Анатолия Кристины, её дядя ушёл с работы в рабочих вещах, а телефон и чистые вещи оставил там. - С этого момента он перестал выходить на связь, проблем с памятью на тот момент никаких не было,- пояснила Кристина. - Дома его ждут родные и близкие, а также совсем старенькие родители. Также его сестрою было написано заявление в полицию, однако никаких результатов поиска пока нет.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.