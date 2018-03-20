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Происшествия Социум

Металлические клипсы в колбасе нашла жительница ЗКО

В редакцию "МГ" обратилась жительница Чингирлауского района с жалобой на то, что она купила колбасу, в которой нашла металлические предметы, похожие на алюминиевые зажимы. Покупатель по имени Малика рассказала, что она купила колбасу в одном из продуктовых магазинов недалеко от ее дома. - Хорошо, что я заметила металлические клипсы в колбасе, когда ее нарезала, представить себе не могу, какие были бы последствия и проблемы, если все же кто-то из нашей семьи это съел бы. Вообще найденные предметы были очень острые, о них можно сломать зуб, - пояснила Малика. Кроме того, возмущенная девушка счит
Кристина Кобина
Металлические клипсы в колбасе нашла жительница ЗКО
В редакцию "МГ" обратилась жительница Чингирлауского района с жалобой на то, что она купила колбасу, в которой нашла металлические предметы, похожие на алюминиевые зажимы.
Покупатель по имени Малика рассказала, что она купила колбасу в одном из продуктовых магазинов недалеко от ее дома. - Хорошо, что я заметила металлические клипсы в колбасе, когда ее нарезала, представить себе не могу, какие были бы последствия и проблемы, если все же кто-то из нашей семьи это съел бы. Вообще найденные предметы были очень острые, о них можно сломать зуб, - пояснила Малика. Кроме того, возмущенная девушка считает, что эти зажимы оказались в колбасе не спроста. - Наверное, производители таким образом перерабатывают просрочку. Из старой колбасы, делают "новую"  продукцию, - сделала выводы покупатель. Стоит отметить, что колбаса была произведена компанией "Жайык Агро LTD". По словам директора "Жайык Агро LTD" Мурата ЕСЕТОВА, потребитель нашел в колбасе металлическую клипсу. - Мы выявили сотрудника, производившего формовку данной колбасы, где была найдена клипса. За это нарушение был сделан строгий выговор и работник был переведен в другое отделение на менее ответственную работу. Также мы приносим свои извинения за данный инцидент, - отметил Мурат ЕСЕТОВ.
Фото предоставлено покупателем
колбаса

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