Металлические клипсы в колбасе нашла жительница ЗКО

В редакцию "МГ" обратилась жительница Чингирлауского района с жалобой на то, что она купила колбасу, в которой нашла металлические предметы, похожие на алюминиевые зажимы. Покупатель по имени Малика рассказала, что она купила колбасу в одном из продуктовых магазинов недалеко от ее дома. - Хорошо, что я заметила металлические клипсы в колбасе, когда ее нарезала, представить себе не могу, какие были бы последствия и проблемы, если все же кто-то из нашей семьи это съел бы. Вообще найденные предметы были очень острые, о них можно сломать зуб, - пояснила Малика. Кроме того, возмущенная девушка счит