Метель и гололёд ожидаются в ЗКО

По данным «Казгидромета», третьего ноября ночью и утром на севере и западе ЗКО ожидаются гололёд, низовая метель и усиление ветра до 15 - 20 метров в секунду. На большей части страны под влиянием атмосферных фронтов сохраняется неустойчивый характер погоды. В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +1..+3 градусов, ночью похолодает до -1..-3. Ветер до 20 метров в секунду. В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +3..+5 градусов, ночью 0..-2 градусов. Ветер до 14 метров в секунду. В Актобе прогнозируют снег. Днём ожидается до 0..+2 градусов