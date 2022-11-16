Метель и гололёд ожидаются в ЗКО

По данным «Казгидромета», 17 ноября на западе ЗКО ожидается низовая метель, на севере - гололёд. Порывы ветра достигнут 15 - 20 метров в секунду. На большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды - осадки в виде дождя и снега, туман, гололёд, усиление ветра и низовая метель. В Уральске ожидается снег. В дневное время температура воздуха составит -1..-3 градусов, ночью похолодает до -2..-4. Ветер до 18 метров в секунду. В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +3..+5 градусов, ночью 0..-2 градусов. Ветер до 14 метров в секунду. В Актобе прогнозируют переменную облачность.