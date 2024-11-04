Метель и сильные осадки: прогноз синоптиков в ЗКО на 5 ноября

В западных областях Казахстана ожидается ухудшение погодных условий. Жителей предупреждают о возможных осадках, гололедице и сильном ветре. Синоптики «Казгидромет» рассказали о погоде в регионе 5 ноября.

В западных областях Казахстана ожидается ухудшение погодных условий. Жителей предупреждают о возможных осадках, гололедице и сильном ветре. Синоптики «Казгидромет» рассказали о погоде в регионе 5 ноября.

В Западно-Казахстанской области ожидаются осадки, включая дождь и снег, а также гололед. Днем температура будет колебаться от 0 до +5 градусов, на западе и севере возможны сильные осадки и низовая метель. Ночью температура останется в пределах 0+5, с продолжением осадков и гололеда. Ветер — 9-14 метров в секунду, с порывами до 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской области — осадки в виде дождя и снега, также возможен гололед. Утром на востоке области может образоваться туман. Днем температура составит от -2 до +3 градусов. Ночью температура снизится до 0-5, на западе и севере продолжатся осадки и гололед, а на востоке сохранится туман. Ветер — 9-14 метров в секунду, с порывами до 15-20 метров в секунду на западе и севере области.

В Атырауской области ожидаются дожди, особенно сильные на севере области.Днем: +3 до +8 градусов. Ночью температура будет варьироваться от +1 до +6, с продолжением дождей. Ветер — 9-14 метров в секунду, с порывами до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области — дожди, особенно интенсивные на западе и севере области. Днем температура будет колебаться от +5 до +10 градусов. Ночью снизится до 0+5, на западе области до +8, с продолжением дождей и возможным туманом на западе и севере. Ветер — 9-14 метров в секунду, с порывами до 15-20 метров в секунду ночью и до 23 метров в секунду днем на западе и севере области.

Учитывая ухудшение погодных условий, жителям рекомендуется соблюдать осторожность на дорогах, избегать дальних поездок и строго придерживаться правил безопасности.