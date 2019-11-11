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Социум

Международный форум детско-юношеского туризма проходит в ЗКО

В работе форума принимают участие гости из всех регионов Казахстана, а также из Российской Федерации, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в управлении образования ЗКО, на сегодняшний день в области функционируют 14 центров и станций детско-юношеского туризма. Деятельностью центров охвачено 12% учащихся области. – Создана полноценная система непрерывного образования и воспитания детей через туристско-краеведческую деятельность. Накоплен опыт проведения международных конференций и мероприятий с детскими организациями Российской Федерации и других зарубежных стран, сложились
Арайлым Усербаева
Международный форум детско-юношеского туризма проходит в ЗКО
В работе форума принимают участие гости из всех регионов Казахстана, а также из Российской Федерации, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как сообщили в управлении образования ЗКО, на сегодняшний день в области функционируют 14 центров и станций детско-юношеского туризма. Деятельностью центров охвачено 12% учащихся области. – Создана полноценная система непрерывного образования и воспитания детей через туристско-краеведческую деятельность. Накоплен опыт проведения международных конференций и мероприятий с детскими организациями Российской Федерации и других зарубежных стран, сложились международные связи. Целью сегодняшнего форума является развитие въездного туризма, - сообщили в управлении образования ЗКО. Международный форум будет проходить в течение двух дней, во время которых будут организованы пленарные заседания, мастер-классы, экскурсии. – Туризм является универсальным способом для того, чтобы дать ребенку знание и воспитание. Ведь для этого не нужны никакие гаджеты, интернет и технологии. Именно в этом нуждается современное поколение. В каждом уголке нашей страны есть центры туризма, где занимаются тысячи детей. В будущем где бы они ни работали им понадобятся эти навыки и знания, - сообщил доктор географических наук Орденбек Мазбаев. По словам директора республиканского центра внешкольной работы при министерстве образования и науки Республики Татарстан Раниса Идрисова, в начале 2019 года между нашей областью и Казанью был подписан меморандум. – Сейчас везде развивается история детского туризма и краеведения. Каждый ребенок должен знать историю родного края, поэтов, батыров, писателей. В Татарстане тема детского туризма поддерживается президентом. У нас есть интерактивные площадки, музеи, центры спортивного туризма. Более 50 тысяч детей принимают активное участие в походах, экскурсиях и различных акциях, создается материально-техническая база, развивается кадровый потенциал. Кроме этого, между Уральском и Казанью в прошлом году был подписан меморандум по развитию детско-юношеского туризма. Мы приехали сюда, чтобы обсудить дорожную карту на 2020 год и какие мы будем проводить мероприятия. Хотим, чтобы наши дети приезжали в Уральск и наоборот, - рассказал Ранис Идрисов. Стоит отметить, что во время форума состоится презентация электронной версии книги "Методика туристско-краеведческой деятельности ЗКО", автором которой является Виктор Фомин. Книга состоит из 15 глав и в неё включен весь опыт нашей области в развитии детско-юношеского туризма.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА
туризм форум

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