Международный форум детско-юношеского туризма проходит в ЗКО

В работе форума принимают участие гости из всех регионов Казахстана, а также из Российской Федерации, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Как сообщили в управлении образования ЗКО, на сегодняшний день в области функционируют 14 центров и станций детско-юношеского туризма. Деятельностью центров охвачено 12% учащихся области. – Создана полноценная система непрерывного образования и воспитания детей через туристско-краеведческую деятельность. Накоплен опыт проведения международных конференций и мероприятий с детскими организациями Российской Федерации и других зарубежных стран, сложились