Международный форум «Национальные традиции Великой степи» пройдет в Атырау

Масштабное мероприятие намечено на 14-15 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта Martebe.kz Форум «Национальные традиции Великой степи» в Атырау пройдет впервые и продлится два дня. 14 марта в рамках форума пройдет ряд мероприятий: театрализованный фестиваль по продвижению традиции «Көрісу», «Жаңа жасыңмен, Ұлы далам» с участием звездных исполнителей Мархаба Саби, Али Окапов, Арсланбек Султанбек, Роза Аманова (Киргизия), Ирфан Гюрдал (Турция), мастер-классы от этноремеслинницы Ырза Турсынзада, республиканский айтыс «Қырдағы ел ойдағы елмен араласып, Күлім