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Культура

Международный форум «Национальные традиции Великой степи» пройдет в Атырау

Масштабное мероприятие намечено на 14-15 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта Martebe.kz Форум «Национальные традиции Великой степи» в Атырау пройдет впервые и продлится два дня. 14 марта в рамках форума пройдет ряд мероприятий: театрализованный фестиваль по продвижению традиции «Көрісу», «Жаңа жасыңмен, Ұлы далам» с участием звездных исполнителей Мархаба Саби, Али Окапов, Арсланбек Султанбек, Роза Аманова (Киргизия), Ирфан Гюрдал (Турция), мастер-классы от этноремеслинницы Ырза Турсынзада, республиканский айтыс «Қырдағы ел ойдағы елмен араласып, Күлім
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Международный форум «Национальные традиции Великой степи» пройдет в Атырау
Масштабное мероприятие намечено на 14-15 марта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото с сайта Martebe.kz Форум «Национальные традиции Великой степи» в Атырау пройдет впервые и продлится два дня. 14 марта  в рамках форума пройдет ряд мероприятий: театрализованный фестиваль по продвижению традиции «Көрісу», «Жаңа жасыңмен, Ұлы далам» с участием звездных исполнителей Мархаба Саби, Али Окапов, Арсланбек Султанбек, Роза Аманова (Киргизия), Ирфан Гюрдал (Турция), мастер-классы от этноремеслинницы Ырза Турсынзада, республиканский айтыс «Қырдағы ел ойдағы елмен араласып, Күлімдесіп, көрісіп, құшақтасып...», республиканский конкурс куйши-домбристов имени народной артистки Казахстана Бакыт Карабалиной. Также в этот день состоится международный открытый чемпионат по «Қазақша күрес» с участием спортсменов в абсолютных весовых категориях, международный фестиваль традиционных песен «Мәңгілік сарын», с выступлениями традиционных исполнителей песен и кюи из Астаны, Алматы, Западно-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской областей и из стран Грузии, Турции и Киргизии, молодежная интеллектуальная конференция «Спикер №7». Завершится первый день форума вечерним концертом с участием местных артистов и звезд казахстанской эстрады «Ringo», Нурболат Абдуллин, Али Окапов, Тауекел Муслим и других. 15 марта пройдет международная научно-практическая конференция «Наурыз как нематериальное культурное наследие человечества». В работе конференции примут участие ученые из Казахстана, и из стран СНГ, ближнего Востока и Европы. Также 15 марта пройдут Республиканские литературные чтения, посвященные творчеству Фаризы Онгарсыновой, презентация малого проектного офиса «Рухани Жаңғыру» в Назарбаев Интеллектуальной школе, презентация книги «Ұлы дала ұлағаты», совещание с представителями Республиканского проектного офиса «Рухани Жаңғыру», молодежная акция «Домбыра Party». Завершает мероприятие Гала концерт, вручение наград победителей конкурсов и общественной национальной премии «Аманат». Камилла МАЛИК
Наурыз праздник фестиваль форум

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