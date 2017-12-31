«МГ» поздравляет читателей с Новым Годом

vQ0ED8lrVTc Редакция «МГ» поздравляет Вас с Новым годом! Желаем, чтобы все плохое осталось в прошлом году, а новый год принес Вам только счастье, удачу, улыбки и тепло. Пусть он будет полон ярких красок, приятных впечатлений и радостных событий. А еще желаем Вам в грядущем году быть в окружении исключительно положительных и доброжелательных людей, переживать только приятные эмоции, радоваться каждому прожитому дню, дарить радость и улыбки окружающим. И пусть этот Новый год станет для Вас особенным. Удачного начала и успешного продолжения Вам в новом году! С Новым Годом!