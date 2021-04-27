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Социум

«МГ» проведет «Бессмертный полк» онлайн

Из-за пандемии коронавируса и всеобщего карантина мы второй год остаемся без полноценного празднования годовщины победы в Великой Отечественной войне. Мы ежегодно публиковали истории ветеранов, но из-за высокого риска для пожилых людей, мы совместно с движением «Бессмертный полк» решили в этом году провести акцию «Бессмертный полк» онлайн. Фото из архива "МГ" Итак, мы ждем от вас, наши читатели, фотографии ваших дедушек и бабушек – участников войны с их данными (ФИО и год рождения) и краткой информацией (где и кем служил). Все фотографии будут опубликованы на сайте и продублированы в выпуске г
gorod
«МГ» проведет «Бессмертный полк» онлайн
Из-за пандемии коронавируса и всеобщего карантина мы второй год остаемся без полноценного празднования годовщины победы в Великой Отечественной войне. Мы ежегодно публиковали истории ветеранов, но из-за высокого риска для пожилых людей, мы совместно с движением «Бессмертный полк»  решили в этом году провести акцию «Бессмертный полк» онлайн.
«МГ» проведет «Бессмертный полк» онлайн
«МГ» проведет «Бессмертный полк» онлайн
Фото из архива "МГ" Итак, мы ждем от вас, наши читатели, фотографии ваших дедушек и бабушек – участников войны с их данными (ФИО и год рождения) и краткой информацией (где и кем служил). Все фотографии будут опубликованы на сайте и продублированы в выпуске газеты «Мой ГОРОД». А свою историю победы вы можете рассказать на сайте www.moypolk.ru. Фотографии мы ждем на электронную почту: a.kainedenova@yandex.kz  или на номер WhatsApp: +77768633636. Внимание! Фотографии принимаются до 12.00 4 мая 2021 года. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
День Победы "Бессмертный полк" фотографии

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