«МГ» проведет «Бессмертный полк» онлайн

Из-за пандемии коронавируса и всеобщего карантина мы второй год остаемся без полноценного празднования годовщины победы в Великой Отечественной войне. Мы ежегодно публиковали истории ветеранов, но из-за высокого риска для пожилых людей, мы совместно с движением «Бессмертный полк» решили в этом году провести акцию «Бессмертный полк» онлайн. Фото из архива "МГ" Итак, мы ждем от вас, наши читатели, фотографии ваших дедушек и бабушек – участников войны с их данными (ФИО и год рождения) и краткой информацией (где и кем служил). Все фотографии будут опубликованы на сайте и продублированы в выпуске г