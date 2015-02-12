Источник: megamozg.ru Источник: megamozg.ru Корпорация Microsoft сейчас активно обновляется — как в плане руководства, так и в плане формирования планов на будущее. Компания планирует изменить некоторые виды деятельности, где-то отступить, а где-то — выйти на новые рынки. И для того, чтобы не изобретать велосипед, руководство Microsoft постепенно покупает компании, которые уже занимают нужную нишу.  Одним из наиболее ярких примеров такого рода процессов является покупка Skype. Сейчас корпорация покупает новую компанию — создателя календарного сервиса Sunrise. Судя по всему, сумма покупки будет немалой — около 100 миллионов долларов США. Сам сервис представляет собой календарь для пользователей мобильных устройств и стационарных ПК, который можно было синхронизировать со многими другими схожими сервисами, включая продукты для iPhone, iPad, Android, Mac OS, Windows и различными веб-сервисами. Так, пользователи Sunrise могли получить доступ к календарям из Google, iCloud, и Microsoft Exchange, а также работать с широким спектром сервисов сторонних разработчиков. Такая кросс-платформенность и универсальность позволила сервису быстро завоевать большое количество пользователей. Насколько можно судить, корпорация Microsoft оставит Sunrise в качестве отдельного проекта, плюс возьмет некоторые наработки сервиса для других своих продуктов. Примерно так же компания поступила и с сервисом Acompli, который был куплен корпорацией за 200 миллионов долларов США. Результатом этой покупки стал выпуск Outlook для Android и iOS, приложения, появившиеся на этой неделе. Сейчас корпорация планирует продавать свои продукты не только в качестве отдельных приложений, но и в качестве доступа к сервису с аналогичной функцицональностью. Источник: megamozg.ru