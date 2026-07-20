МИД Казахстана осудил атаки БПЛА на инфраструктуру КТК

Министерство иностранных дел Казахстана выступило с официальным заявлением по поводу недавних ударов беспилотников в акватории Черного моря. Ведомство жестко отреагировало на атаки, совершенные 17 и 19 июля против гражданских судов, которые занимаются транспортировкой нефти через инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума.

- Министерство иностранных дел Республики Казахстан решительно осуждает произошедшие 17 и 19 июля т.г. в акватории Черного моря атаки БПЛА на гражданские суда, задействованные в легитимной транспортировке нефти через инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), - подчеркивается в публикации.

В министерстве отметили, что расценивают данные действия как прямое посягательство на экономическую стабильность страны и попытку дестабилизировать международную торговлю, энергетические рынки и глобальную логистику. Дипломаты выразили крайнюю тревогу из-за того, что организаторы ударов проигнорировали ранее согласованный всеми сторонами механизм обмена данными о гражданских танкерах, заходящих на терминалы КТК.

- Казахстан требует незамедлительного прекращения атак и принятия исчерпывающих мер в целях обеспечения безопасности инфраструктуры экспорта казахстанского углеводородного сырья, - заявили в ведомстве.

МИД призвал международных партнеров осудить эти инциденты и совместно выработать практические шаги для защиты судоходства. Сейчас проводится полная оценка нанесенного ущерба. В министерстве добавили, что по итогам этого анализа Казахстан оставляет за собой право задействовать любые международно-правовые механизмы, включая требования о денежной компенсации за убытки.

В завершение ведомство напомнило о безальтернативности мирного разрешения любых конфликтов и подтвердило приверженность принципам международного права и свободе навигации.