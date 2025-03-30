Миграционные коридоры из РК в Россию и обратно входят в число крупнейших в мире

В 2024 году в Казахстан прибыли 29,3 тысячи человек — на 15,3% больше, чем в 2023-м. В то же время выбыли из РК 12,7 тысячи человек — на 20,9% меньше, напротив, чем в предыдущем году.

В 2024 году в Казахстан прибыли 29,3 тысячи человек — на 15,3% больше, чем в 2023-м. В то же время выбыли из РК 12,7 тысячи человек — на 20,9% меньше, напротив, чем в предыдущем году. Численность прибывших превысила численность выбывших в 2,3 раза, сообщается на сайте ranking.kz.

В региональном разрезе больше всего прибывших насчитывалось в Алматы: 6,3 тысячи человек — на 2,3% меньше, чем годом ранее. В тройку лидеров также вошли Алматинская (4,8 тысячи человек, годовой рост — в 2,8 раза) и Мангистауская (3,7 тысячи человек, плюс 3,8%) области. Наименьшая численность прибывших традиционно была зарегистрирована в Кызылординской области: всего 53 человека, против 24 человек годом ранее.

Что касается выбывших, больше всего граждан покинули Северо-Казахстанскую область: 2,1 тысячи человек — на 56,8% больше, чем годом ранее. На втором и третьем местах оказались Карагандинская (1,6 тысячи человек) и Восточно-Казахстанская (1,2 тысячи человек) области. Меньше всего граждан выбыло из всё той же Кызылординской области: лишь 25 человек.

Больше всего прибывших в Казахстан в 2024 году пришлось на выходцев из стран СНГ. Первое место занял Узбекистан: 12,1 тысячи человек, против 6,5 тысячи человек годом ранее. Годовой рост составил 86,2%. Далее следует Россия: 8 тысяч человек, минус 31,8% за год. Что касается прочих государств СНГ, здесь ситуация такова: из Туркменистана в РК прибыли 1,1 тысячи человек (минус 3,7%), из Кыргызстана — 842 человека, из Таджикистана — 749 человек.

Среди представителей других стран чаще всего в Казахстан прибывали граждане Китая (2 тысячи человек), Монголии (1,3 тысячи человек), Турции (527 человек), Германии (403 человека) и Грузии (238 человек).

Из РК в пределах СНГ чаще всего выезжали в Россию (8,8 тысячи человек), Кыргызстан (317 человек), Беларусь (226 человек), Узбекистан (113 человек) и Украину* (41 человек).

В то же время за пределами СНГ самое популярное направление выбытия из Казахстана — Германия: 2 тысячи человек. Довольно много казахстанцев также уехало в Польшу (362 человека), США (332 человека), Канаду (113 человек), и Турцию (41 человек).

В глобальном масштабе в последние два года происходили значимые события, связанные с перемещением населения. Помимо конфликтов в Украине и Газе, миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома в результате других вооружённых конфликтов — в частности, внутри Сирии, Йемена, ЦАР, ДР Конго, Судана, Эфиопии и Мьянмы. Масштабные перемещения также происходили из-за стихийных бедствий в Пакистане, на Филиппинах, в Китае, Индии, Бангладеш, Бразилии и Колумбии.

Крупнейшие миграционные коридоры проходили между развивающимися странами и государствами с более крупной экономикой, такими как США, ОАЭ, Саудовская Аравия и Германия.

По оценкам экспертов, основным направлением миграции оставался коридор из Мексики в США, насчитывающий около 11 миллионов человек. Вторым по величине был коридор из Сирии в Турцию, в основном состоявший из беженцев, перемещённых в результате гражданской войны в Сирии. Коридор между Россией и Украиной занимал третье и пятое места среди крупнейших в мире, что было обусловлено целым рядом причин (включая, например, перемещения из Украины после российских вторжений в 2014 и 2022 годах).

На четвёртом месте оказался коридор из Индии в ОАЭ, на пятом — из Афганистана в Иран. Отдельно отметим: среди самых крупных также числились коридоры из Казахстана в Россию и из России в Казахстан.