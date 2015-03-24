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Шоу-бизнес

Мила Кунис и Эштон Катчер поженились

Мила Кунис и Эштон Катчер. Фото The Mirror. Актриса Мила Кунис вышла замуж за Эштона Катчера, сообщает tengrinews.kz со ссылкой на The Mirror. Признание из звезды вытянул телеведущий Джеймс Корден на своем ток-шоу. Корден спросил у актрисы, поженились ли они с Кутчером, на что та ответила: "Возможно". После этого ведущий попросил Кунис показать левую руку, на которой обнаружилось обручальное кольцо. "Они женаты", - провозгласил Корден. Артистка покраснела и призналась, что тот прав. Издание отмечает, что чуть позже Кунис добавила, что думает о втором ребенке и была бы счастлива вновь стать мат
gorod
Мила Кунис и Эштон Катчер поженились
Мила Кунис и Эштон Катчер. Фото The Mirror.
Мила Кунис и Эштон Катчер. Фото The Mirror.
 Мила Кунис и Эштон Катчер. Фото The Mirror. Актриса Мила Кунис вышла замуж за Эштона Катчера, сообщает tengrinews.kz со ссылкой на The Mirror. Признание из звезды вытянул телеведущий Джеймс Корден на своем ток-шоу. Корден спросил у актрисы, поженились ли они с Кутчером, на что та ответила: "Возможно". После этого ведущий попросил Кунис показать левую руку, на которой обнаружилось обручальное кольцо. "Они женаты", - провозгласил Корден. Артистка покраснела и призналась, что тот прав. Издание отмечает, что чуть позже Кунис добавила, что думает о втором ребенке и была бы счастлива вновь стать матерью. Ранее Кутчер и Кунис отрицали информацию, что их брак стал официальным. В октябре 2014-го у пары родилась дочь Уайатт Элизабет. Для актрисы это первый брак. Ее избранник ранее был женат на Деми Мур. Ранее сообщалось, что Мила Кунис и Эштон Катчер стали родителями. Эштон Катчер и Мила Кунис начали встречаться весной 2012 года. Актеры не афишировали свои отношения. Ранее в прессе появились сообщения о готовящейся свадьбе звезд, однако представители пары эти сообщения никак не комментировали.

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