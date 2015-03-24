Мила Кунис и Эштон Катчер поженились

Мила Кунис и Эштон Катчер. Фото The Mirror. Актриса Мила Кунис вышла замуж за Эштона Катчера, сообщает tengrinews.kz со ссылкой на The Mirror. Признание из звезды вытянул телеведущий Джеймс Корден на своем ток-шоу. Корден спросил у актрисы, поженились ли они с Кутчером, на что та ответила: "Возможно". После этого ведущий попросил Кунис показать левую руку, на которой обнаружилось обручальное кольцо. "Они женаты", - провозгласил Корден. Артистка покраснела и призналась, что тот прав. Издание отмечает, что чуть позже Кунис добавила, что думает о втором ребенке и была бы счастлива вновь стать мат