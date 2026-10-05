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Социум

Миллионы на чужих счетах: в Казахстане пресекли масштабную схему дропперов с охватом 11 регионов

На счет одного из студентов поступило свыше 16 миллионов тенге от 25 граждан.
Варвара Тыщенко
Миллионы на чужих счетах: в Казахстане пресекли масштабную схему дропперов с охватом 11 регионов
Изображение создано с помощью ИИ Gemini

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по области Абай пресёк противоправную деятельность группы лиц, которая занималась вербовкой дропперов и использовала их банковские счета для отмывания и обналичивания денег, сообщает АФМ РК.

В Семее правоохранители установили и допросили шестерых студентов местного университета. По данным следствия, через их банковские карты пропускали похищенные средства: деньги дробили, переводили на другие счета для сокрытия следов, а затем обналичивали.

Масштабы криминальной схемы впечатляют: только на счет одного из студентов поступило свыше 16 миллионов тенге от 25 граждан. Как выяснилось, все отправители оказались потерпевшими по уголовным делам об интернет-мошенничестве. География пострадавших охватывает 11 регионов страны - область Абай, а также Карагандинскую, Актюбинскую, Туркестанскую, Атыраускую, Западно-Казахстанскую, Павлодарскую, Акмолинскую, Жамбылскую и Алматинскую области, плюс города Алматы и Шымкент.

В настоящее время расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
 

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