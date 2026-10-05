Миллионы на чужих счетах: в Казахстане пресекли масштабную схему дропперов с охватом 11 регионов

На счет одного из студентов поступило свыше 16 миллионов тенге от 25 граждан.

Департамент Агентства по финансовому мониторингу по области Абай пресёк противоправную деятельность группы лиц, которая занималась вербовкой дропперов и использовала их банковские счета для отмывания и обналичивания денег, сообщает АФМ РК.

В Семее правоохранители установили и допросили шестерых студентов местного университета. По данным следствия, через их банковские карты пропускали похищенные средства: деньги дробили, переводили на другие счета для сокрытия следов, а затем обналичивали.

Масштабы криминальной схемы впечатляют: только на счет одного из студентов поступило свыше 16 миллионов тенге от 25 граждан. Как выяснилось, все отправители оказались потерпевшими по уголовным делам об интернет-мошенничестве. География пострадавших охватывает 11 регионов страны - область Абай, а также Карагандинскую, Актюбинскую, Туркестанскую, Атыраускую, Западно-Казахстанскую, Павлодарскую, Акмолинскую, Жамбылскую и Алматинскую области, плюс города Алматы и Шымкент.

В настоящее время расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.

