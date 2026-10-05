Учителя в Казахстане получают в среднем 386 тысяч тенге - аналитики

В 2025-2026 учебном году в Казахстане насчитывалось 415,5 тысячи педагогов общеобразовательных школ. О том, что это рекордная численность учителей за всю историю страны, рассказали аналитики Ranking. Больше всего в стране педагогов-модераторов - 126,7 тысячи человек. На втором месте по численности педагоги без указанной категории - 99,5 тысячи. Также в Казахстане работают 95,4 тысячи педагогов-экспертов и 82,6 тысячи педагогов-исследователей. Кроме того, в школах насчитывается более 5 тысяч педагогов-стажеров и почти 3 тысячи педагогов-мастеров. Большинство учителей - женщины.

Больше всего педагогов работают в Туркестанской, Алматинской и Жамбылской областях, а также в Алматы, Астане и Шымкенте. Меньше всего учителей - в области Улытау, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях. В Западно-Казахстанской области насчитывается 16 712 педагогов.

По данным аналитиков, зарплаты в сфере образования остаются ниже среднего уровня по стране. Во втором квартале 2026 года среднемесячная зарплата работников сферы образования составила 385,7 тысячи тенге. При этом доход учителя зависит от стажа работы, квалификационной категории, учебной нагрузки и занимаемой должности. На размер зарплаты также влияют различные доплаты и надбавки - за квалификацию, классное руководство, работу в особых условиях и другие виды педагогической деятельности.