Миллионы на ТВ и копейки в газетах: сколько зарабатывают журналисты в Казахстане

В медиасфере Казахстана официально занято всего 7,5 тысяч человек.

В последнее воскресенье июня казахстанские медийщики отмечают свой профессиональный праздник - День работников СМИ. В эпоху, когда нейросети пишут тексты за секунды, а блогеры собирают миллионные охваты, кажется, что классическая журналистика доживает свои дни.

Действительно ли ИИ заменяет "акул пера" и можно ли войти в профессию после трехмесячных онлайн-курсов? Аналитики сайта Finprom изучили свежие данные Бюро национальной статистики за 2025-2026 годы и разобрались в суровых (и не очень) реалиях казахстанского медиарынка.

В сфере информации средний оклад превышает общереспубликанский (461,5 тысяч тенге), но всё зависит от ниши:

Кино- и видеопроизводство, ТВ-продакшн: 948,9 тысячи тенге (рост за год в 3 раза из-за жесткого кадрового голода).

Издательская деятельность (пресса): 700,2 тысяч тенге.

Телерадиовещание: 625,9 тысяч тенге.

Важно: из-за инфляции реальная покупательская способность газетчиков упала на 7,6%, а радийщиков и телевизионщиков - на 4,2%.

Кто сколько получает в деталях:

Печатные СМИ: самые скромные доходы. Репортеры получают от 170 тысяч до 493 тысяч тенге, редакторы - до 482 тысяч тенге.

Телевидение: репортеры стартуют от 387 тысяч тенге, ведущие зарабатывают до 740 тысяч тенге, а сценаристы стали лидерами отрасли с доходами до 1,4 млн тенге.

Онлайн-медиа: копирайтеры и контентщики получают 350–542 тысяч тенге. Главреды и IT-дизайнеры могут рассчитывать на 1,3 млн тенге.

PR-сектор: смежная и более прибыльная сфера. Пресс-секретари зарабатывают до 800 тыс. тенге, бренд-менеджеры - до 1,2 млн тенге.

Экспресс-курсы обещают сделать из вас журналиста за 9,5 часа, в то время как вузы просят за обучение от 500 тысяч до 2,8 млн тенге в год. Однако статистика показывает, что вышка по-прежнему решает - сотрудник с дипломом вуза зарабатывает в 1,8 раза больше коллеги без него. Профи с послевузовским образованием (магистратура) получает в 3,3 раза больше сотрудников со средним образованием.

В медиасфере Казахстана официально занято всего 7,5 тысяч человек. Сильнее всего штормит сферу кино- и телепроизводства: в 2024 году оттуда уволились почти 98% сотрудников, а в прошлом году - 42% (каждый второй). Именно этот тотальный дефицит кадров заставил работодателей экстренно поднять зарплаты в три раза. Для сравнения: в стабильных, но менее прибыльных газетах текучесть кадров составляет всего 12,8%.