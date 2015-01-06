Иллюстративное фото с сайта money.gazeta.kzПо словам3 января суд санкционировал арест 37-летней жительницы Уральска. О санкционировании ходатайствовал следователь ДВД. По версии следствия, в период с 2013 года подозреваемая, войдя в доверие к уральцам, путем мошенничества забирала у них деньги, якобы, пообещав им посодействовать в получении жилья по госпрограмме. Так, в марте 2014 года, находясь возле здания "Нур Отан", задержанная взяла у потерпевшей 4 млн тенге, после чего скрылась. В апреле аналогичным образом, но уже с квартиры другой потерпевшей забирает 7 миллионов тенге. В октябре прошлого года, также находясь возле здания "Нур Отана", подозреваемая получает 4,5 миллиона тенге. Также в ходе следствия выясняется, что 14 января 2013 года уже возле поликлиники №1 по проспекту Достык она получает еще 5,2 миллиона тенге. Аналогичным образом женщина обманула еще пять жителей Уральска на 146 тысяч долларов и 750 тысяч тенге. Подозреваемую в мошенничестве задержали 1 января. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 190 часть 4 - "Мошенничество в особо крупном размере" (в новой редакции уголовного кодекса, вступившего в закон 1 января 2015 года - прим. автора). Теперь два месяца до суда она проведет в следственном изоляторе. К слову, в 2011 году подозреваемая уже была судима на пять лет лишения свободы в колонии общего режима с конфискацией имущества, также за мошенничество. Однако суд предоставил ей отсрочку отбывания наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Срок она должна была отбывать с января 2018 года.