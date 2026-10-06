Миллионы в недрах и ущерб природе: экс-замглавы филиала «Правительства для граждан» получил срок за золото

Объем незаконно добытого драгметалла превысил 15 кг, а его общая стоимость составила свыше 844 млн тенге.

В Усть-Каменогорске суд вынес приговор бывшему заместителю директора филиала НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан" Рахимжанову А. А. и фигуранту дела Нуртазину Д. М. - оба приговорены к 4 годам лишения свободы, сообщает АФМ РК.

По данным Агентства по финансовому мониторингу, осужденных обвиняли в организации незаконной золотодобычи на участке Шыбынды в Уланском районе ВКО.

- Для этих целей они использовали подконтрольное ТОО "EastGoldStone", имевшее лицензию исключительно на разведку твердых полезных ископаемых. Добыча осуществлялась с применением тяжелой техники - экскаваторов, погрузчиков, самосвалов, а также промывочного оборудования, - рассказали в ведомстве.

Объем незаконно добытого драгметалла превысил 15 килограммов, а его общая стоимость составила свыше 844 миллионов тенге. В процессе следствия правоохранители изъяли 6,7 кг золота и 579 граммов серебра на 382 миллиона тенге.

Нелегальный бизнес нанес серьезный удар по экологии: площадь поврежденных земель достигла 18,2 гектара, также были уничтожены деревья и кустарники государственного лесного фонда. Только на устранение экологического ущерба потребуется более 300 миллионов тенге.

По решению суда в доход государства конфисковали имущество на 372 миллиона тенге - спецтехнику, грузовики, гидроход, а также наличные средства (10 миллионов тенге и 56 тысяч долларов США).

Приговор пока не вступил в законную силу.