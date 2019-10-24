Мини-футбольную площадку построили в районе ЗКО

В этом году в Казталовском районе в каждом сельском округе будут построены площадки для игры в мини-футбол. Недавно такое поле с искусственным зеленым покрытием открылось в селе Кошанкол, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". С ее открытием жителей села поздравили руководитель районного отдела культуры, развития языков, физкультуры и спорта Досжан Ахметов и почетный гражданин района Марат Бигалиев. Директор ТОО «КазПроектСервис ЛТД», построившего эту спортплощадку, Нуржан Боранкулов и Жалгас Сердалиев вручили молодежи района в подарок спортивные костюмы и инвентарь. – Спорт закаляет не т