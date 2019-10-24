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Социум

Мини-футбольную площадку построили в районе ЗКО

В этом году в Казталовском районе в каждом сельском округе будут построены площадки для игры в мини-футбол. Недавно такое поле с искусственным зеленым покрытием открылось в селе Кошанкол, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". С ее открытием жителей села поздравили руководитель районного отдела культуры, развития языков, физкультуры и спорта Досжан Ахметов и почетный гражданин района Марат Бигалиев. Директор ТОО «КазПроектСервис ЛТД», построившего эту спортплощадку, Нуржан Боранкулов и Жалгас Сердалиев вручили молодежи района в подарок спортивные костюмы и инвентарь. – Спорт закаляет не т
Дана Рахметова
Мини-футбольную площадку построили в районе ЗКО
В этом году в Казталовском районе в каждом сельском округе будут построены площадки для игры в мини-футбол. Недавно такое поле с искусственным зеленым покрытием открылось в селе Кошанкол, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
С ее открытием жителей села поздравили руководитель районного отдела культуры, развития языков, физкультуры и спорта Досжан Ахметов и почетный гражданин района Марат Бигалиев. Директор ТОО «КазПроектСервис ЛТД», построившего эту спортплощадку, Нуржан Боранкулов и Жалгас Сердалиев вручили молодежи района в подарок спортивные костюмы и инвентарь. – Спорт закаляет не только тело, но и дух человека, формирует волевые качества, целеустремленность. Вовлечение молодежи в массовый спорт - одна из важнейших задач, которую ставит перед нами Глава государства. В области идет целенаправленная работа по развитию массового спорта, строятся спортивные социальные объекты, – отметил Досжан Ахметов. На открытии были отмечены спортсмены, которые имеют большие заслуги в пропаганде здорового образа жизни и занятий спортом, принимают активное участие в районных, областных и международных соревнованиях. – Построенная площадка отвечает современным требованиям: имеет искусственное покрытие и разметку для занятий мини-футболом. Площадка огорожена металлической сеткой. А заниматься спортом здесь можно в любое время суток, – сказал Нуржан Боранкулов. Сельчане пожелали, чтобы теперь вовлекали в здоровый образ жизни практически каждого жителя, организовывали побольше различных массовых спортивных мероприятий. Участвовать чтобы могли все жители, сплачивая коллективы, повышая корпоративный дух и чувство локтя. Все это, несомненно, улучшит качество работы. После церемонии открытия площадки состоялась матчевая встреча по мини-футболу между командами односельчан. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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