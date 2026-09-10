Министерство бизнеса. Как работает НПП «Атамекен» и чего удалось достичь за 13 лет

Государству нужны налоги, инвестиции, в том числе и иностранные, рост количества стабильных рабочих мест и экономики в целом. Для бизнеса принципиальное значение имеют предсказуемые правила, понятное регулирование, доступ к финансированию, налоговые послабления.

В теории сферы интересов совпадают, но есть и нюансы, которые иногда серьезно тормозят динамику. Для того, чтобы наладить диалог между бизнесом и государством существуют палаты предпринимателей. В Казахстане эту функцию 13 лет выполняет НПП “Атамекен”. Toppress.kz рассказали, как развивалась эта организация и какое влияние оказала на экономику страны.

С чего все началось

Национальная палата предпринимателей была создана 9 сентября 2013 года совместным решением правительства и Национальной экономической палаты "Союз “Атамекен”". За основу взяли континентальную европейскую модель бизнес-палат, предполагающую широкое представительство предпринимателей. К 8 октября того же года в 14 областных центрах, Астане и Алматы начали работать региональные палаты. В 2015 году организация была официально зарегистрирована как НПП "Атамекен". Одним из главных архитекторов нового института стал Тимур Кулибаев, возглавивший президиум НПП при ее создании и остававшийся на этом посту до 2022 года.

Изначально, если вспоминать соответствующее поручение первого президента, задача стояла в том, чтобы делегировать функции государства в сферу экономики. То есть в задумке речь шла не о профсоюзе бизнесов, а о создании организации, которая получает полномочия в сфере образования, сервисной поддержки и внешнеэкономической деятельности.

- Анализ международного опыта показывает, что консолидация предпринимателей в палатах - один из важных факторов эффективности экономики, там, где это сделано, на деле воплотился принцип "сильный бизнес - сильное государство". НПП станет надежным и компетентным партнером правительства, - говорил Нурсултан Назарбаев в 2012 году.

Получился компромиссный вариант: с одной стороны как канал обратной связи от бизнеса, с другой - действенный инструмент реализации госполитики в бизнес-среде. НПП "Атамекен" стала частью механизма нормотворчества и сопровождения программ поддержки, а также оказалась встроена в систему распределения закупок, сертификатов происхождения товаров, регуляторных процедур и сбора статистики.

Напомним, что с 2013 по 2022 год - то есть весь период становления новой организации, - ее президиум возглавлял известный казахстанский бизнесмен и меценат Тимур Кулибаев. Тут интересно отметить, что “Атамекен” родился за день до дня рождения своего первого председателя президиума. В этом году Тимур Кулибаев отмечает 60-летний юбилей, почти десять из которых он посвятил работе национальной палаты предпринимателей.

Что сделано

В отличие от работы отраслевой ассоциации, НПП “Атамекен” требовалось представлять предприятия с несопоставимыми возможностями. У крупной промышленной группы есть юристы, аналитики и специалисты по взаимодействию с государственными органами. У владельца небольшой мастерской или крестьянского хозяйства таких ресурсов нет.

- Прежде всего, хочу поздравить НПП “Атамекен” с днем рождения, - говорит исполнительный директор ТОО "Qazaq Oil" Нариман Абильшаиков, стоявший у истоков создания НПП “Атамекен” - Основная миссия, которая закладывалась при создании национальной палаты предпринимателей, состоит в том, чтобы создать эффективный инструмент диалога между бизнесом и государством. Я считаю, что “Атамекен” с поставленной задачей все эти годы прекрасно справляется. Организация зарекомендовала себя в качестве сильного общественного института, с помощью которого каждый бизнесмен может решать свои проблемы.

В публичной повестке Тимура Кулибаева на посту главы президиума были упрощение налогового администрирования, доступ к финансированию и поддержка отечественных производителей. В 2017 году он, например, говорил об участии представителей палаты в апелляционной комиссии по налоговым спорам при Министерстве финансов, то есть механизме, позволяющем рассматривать разногласия до суда.

Другой пример - развитие предпринимательства на селе. В публикации Forbes Kazakhstan 2018 года описывалась поддержка программы микрокредитования со стороны "АЛМЭКС" и ERG: вместе с областными акиматами "Атамекен" создавал микрофинансовые организации в пилотных регионах. Речь шла не только о призыве открывать своё дело, но и о попытке соединить обучение с доступом к деньгам. Проект "Бастау Бизнес" впоследствии стал частью государственной программы "Еңбек". В 2021 году палата сообщала, что за четыре года обучение прошли более 150 тысяч человек. Это показатель охвата, а не гарантия успеха каждого выпускника, но он дает представление о масштабе работы за пределами крупных компаний.

- Палата создавалась для защиты прав бизнеса, для преодоления административных барьеров, для участия в разработке нормативных законодательных документов, для предупреждения незаконных проверок бизнеса в рамках чрезмерной, так сказать, опеки со стороны надзорных органов. Для создания рейтингов как инструмента качественного замера динамики развития. Ну и в целом смягчение бизнес-климата в стране. И это дало свои плоды. Только за последние 5 лет количество действующих субъектов предпринимательства увеличилось почти на 550 тысяч, и приблизилась к показателю в 2 млн. Можно смело утверждать, что каждый пятый экономически активный гражданин РК занимается бизнесом. Кроме того, в 2025 году бизнес произвел продукции на сумму свыше 110 трлн тенге - говорит Нариман Абильшаиков.

Что будет дальше

Существует закон об НПП, которым утвержден функционал Национальной палаты предпринимателей. Он достаточно широкий: “Атамекен” участвует в экспертизе НПА, в апелляционных комиссиях, в разработке программ и политик, которые касаются бизнеса.

- Честно сказать, за последние 3-4 года, НПП немного подрастратил ту серьезную роль в развитии предпринимательства, которую он играл с момента своего создания . Но с приходом нового руководства в лице Каната Шарлапаева я вижу, что палата восстанавливает утерянные позиции, - говорит экономист Аскар Кысыков. - Самое главное в том, что это состоявшийся институт, который консолидировал казахстанский казахстанский бизнес, отраслевые ассоциации. Создание такого института позволило сфокусировать силы на проведении горизонтальных политик, системных реформ.

Среди этих политик эксперт называет дорегулирование, реформу контроля надзорных функций, закупки, проверки, снижение административного давления, различные налоговые политики.

- То есть сформировать более-менее понятные правила игры для бизнеса. Если говорить о наиболее востребованных функциях, это все-таки экспертиза НПА, то есть такая рутина, но именно при разработке законопроектов очень много бывает норм, которые существенно ограничивают или создают барьеры для предпринимательства, - говорит Кысыков.

Кроме того, по словам эксперта, создается основа под важные системные реформы. Так, с момента создания НПП было 8 пакетов поправок по улучшению индустриального климата. Также сокращались контрольно-надзорные функции. Количество разрешений и лицензий сократили в 4 раза. Тогда как многие экономические нарушения были декриминализированы. К примеру, стараниями НПП “Атамекен” из УК РК была удалена статья о лжепредпринимательстве.

- Раньше сильно была заметна ставка на либерализацию, ослабление регулирования, создание стимулов, чтобы люди работали, зарабатывали деньги, имели возможность вести бизнес, начать инвестировать. Сейчас существует такая тенденция в определенных отраслях, что регулирование ужесточается. И это, я думаю, что очень важная повестка, для НПП. Практическая возможность вернуться к вопросу повышения эффективности государственного регулирования. У нас есть искусственный интеллект, цифровизация. Я думаю, что многие функции государственного контроля, надзора, избыточных требований, их можно сократить. Этим и будет в ближайшее время заниматься “Атамекен”, - говорит Аскар Кысыков.

Источник: Toppress.kz.