Уральская популяция сайги достигла 801 тысячу голов. Министр экологии рассказал о возмещении вреда сельскому хозяйству из-за сайги в ЗКО Министр экологии РК Сериккали Брекешев. Фото Медета МЕДРЕСОВА Сегодня, 30 сентября, в ЗКО прибыл министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, который на совещании в областном акимате рассказал о популяции сайги. По словам министра, на территории Казахстана обитает более 95% мировой популяции сайгаков, такие как бетпакдалинская, уральская и устюртская, численность которых по состоянию на первое июня этого года составляет 1,3 миллиона особей, из которых уральская популяция сайгаков достигла 801 тысяча особей.
- В целях сохранения мест обитания уральской популяции сайгаков в этом году в области созданы природный резерват «Бокейорда» площадью 343 тысячи гектаров и Ащиозекский природный заказник площадью 314,5 тысячи гектаров. К нам в министерство поступает много обращений от фермеров ЗКО по причине того, что в связи с увеличением численности сайгаков, ими уничтожаются пастбищные, сенокосные и посевные угодья. Министерством в 2023-2025 годы запланировано проведение комплексных научных исследований популяции сайгаков, - пояснил Сериккали Брекешев.
Также министр отметил, что для разрешения конфликтных вопросов с сельхозтоваропроизводителями, совместно с министерством сельского хозяйства и Ассоциацией агрострахования Казахстана прорабатывается механизм возмещения вреда сельскому хозяйству потравой дикими животными через систему агрострахования посевов сельскохозяйственных культур и пастбищ. Напомним, в ЗКО уже не раз обсуждали высокую численность сайгаков, которая приносит убытки местным фермерам. Поголовье краснокнижных животных в области достигло более одного миллиона, в области планировали перерабатывать мясо сайгаков. В июне этого года министр экологии экологии Сериккали Брекешев заявил, что в области могут ликвидировать 80 тысяч голов сайги. Министр экологии рассказал о возмещении вреда сельскому хозяйству из-за сайги в ЗКО Министр экологии рассказал о возмещении вреда сельскому хозяйству из-за сайги в ЗКО Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА