- В целях сохранения мест обитания уральской популяции сайгаков в этом году в области созданы природный резерват «Бокейорда» площадью 343 тысячи гектаров и Ащиозекский природный заказник площадью 314,5 тысячи гектаров. К нам в министерство поступает много обращений от фермеров ЗКО по причине того, что в связи с увеличением численности сайгаков, ими уничтожаются пастбищные, сенокосные и посевные угодья. Министерством в 2023-2025 годы запланировано проведение комплексных научных исследований популяции сайгаков, - пояснил Сериккали Брекешев.Также министр отметил, что для разрешения конфликтных вопросов с сельхозтоваропроизводителями, совместно с министерством сельского хозяйства и Ассоциацией агрострахования Казахстана прорабатывается механизм возмещения вреда сельскому хозяйству потравой дикими животными через систему агрострахования посевов сельскохозяйственных культур и пастбищ. Напомним, в ЗКО уже не раз обсуждали высокую численность сайгаков, которая приносит убытки местным фермерам. Поголовье краснокнижных животных в области достигло более одного миллиона, в области планировали перерабатывать мясо сайгаков. В июне этого года министр экологии экологии Сериккали Брекешев заявил, что в области могут ликвидировать 80 тысяч голов сайги. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА
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